Scherma | LA LEGGE DEL DREAM TEAM! Il fioretto si conferma campione d’Europa | sconfitta la Francia!

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Le fiorettiste azzurre continuano ad imporre il loro potere nelle competizioni internazionali. Alice Volpi, Martina Favaretto, Martina Batini e Francesca Palumbo sono le nuovessendo sulla pedana di Cracovia il titolo vinto ad Adalia lo scorso anno, battendo nuovamente la Francia in finale. Inizio difficile per Favaretto contro una scatenata Thibus che chiude sul 1-5 il primo assalto. A ribaltare il punteggio ci pensa poi una straordinaria Alice Volpi che piazza ben nove stoccate fino al 10-6 con cui passa il testimone a Batini. Assalto estremamente positivo anche per la terza azzurra che porta il punteggio sul 15-7. Da quel momento parte la lenta rimonta della Francia: Favaretto limita i danni contro Patru, mentre Thibus continua nella sua ispiratissima finale utilizzando tutto il tempo disponibile per ...