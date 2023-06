Scherma | Giochi Europei 2023 | le fiorettiste azzurre si qualificano per la finale Ora la sfida con la Francia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo le prime tre giornate dedicate alle prove individuali, oggi sono iniziate le gare a squadre aiin corso di svolgimento a Cracovia. Si comincia a fare veramente sul serio, perchè queste sono le prove che contano realmente, visto che assegnano il titolo continentale e soprattutto punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. In pedana quest’oggi scendevano le squadre di fioretto femminile e l’Italia, testa di serie numero uno, si è qualificata per laanche molto agevolmente. Il quartetto azzurro composto da Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo ed Alice Volpi ha iniziato il proprio cammino già dai quarti di, dove ha battuto l’Ucraina con un perentorio 45-26. In semilesi sono ...

La finale deiEuropei, infatti, mette in palio otto pass per Parigi 2024, uno per nazione. ... Intanto, nel pomeriggio si è svolto il Ranking Round diin vista della semifinale e finale ...EUROPEI 2023 - SCIABOLA FEMMINILE INDIVIDUALE - Cracovia (Pol), 27 giugno 2023 Finale Kharlan (Ukr) b. Pantis (Rou) 15 - 3 Semifinali Pantis (Rou) b. Gkountoura (Gre) 15 - 14 Kharlan (Ukr) b. ......gratuito e zucchero filato omaggio presso l'Infopoint dell'evento e due postazioni di...ci sarà occasione per cimentarsi o assistere anche a diverse pratiche sportive come le prove di(...

Scherma, Giochi Europei 2023 oggi: orari domenica 25 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

L’Italia del Pentathlon Moderno può già festeggiare ai Giochi Europei 2023, in corso a Cracovia, in Polonia. Alice Sotero (Fiamme Azzurre) ed Elena ...L'Italia incrementa ancora il bottino ai Giochi Europei in Polonia, Irma Testa lotta e vince all'esordio nella boxe portandosi a un passo da Parigi 2024. Le ...