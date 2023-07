Scanno | il lago a forma di cuore

(Di mercoledì 28 giugno 2023) C’è un, negli appennini abruzzesi che ogni anno accoglie numerosi turisti. Si trova a, un piccolo Borgo in provincia del L’Aquila famoso anche come, ildi. Si trova immerso nei monti Marsicani tra Villae appunto. Ed è ilnaturale più grande dell’Abruzzo. Come detto ildiè ildi, perché da alcune visuali, e tra queste il belvedere la suaappare a. Per goderne della sua bellezza, basta immergersi nella natura che lo circonda, tramite il sentiero del. Il tempo di percorrenza è di circa 50 minuti, ed è lungo poco ...

La spiaggia in questione si trova a Destra Volturno in viale. La denuncia arriva da un imprenditore che si è rivolto al deputato dell'alleanza Verdi - Sinistra Francesco Emilio Borrelli: '...Investitori e start up, aziende, amministrazioni pubbliche ma anche professionisti si riuniranno sulle rive dela forma di cuore dal 27 giugno al 1° luglio prossimi.ospiterà la prima ...Investitori e start up, aziende, amministrazioni pubbliche ma anche professionisti si riuniranno sulle rive dela forma di cuore dal 27 giugno al 1° luglio prossimi.ospiterà la prima ...

Vele blu, 12 comuni sui laghi al top. C'è pure Scanno in Abruzzo ... Agenzia ANSA

CASTEL VOLTURNO – Uno scempio, nulla più. Sembra essere la definizione più adatta per una spiaggia Destra Volturno in viale Lago Scanno, nel Comune di Castel Volturno. La denuncia arriva da un imprend ...Come ogni anno, Legambiente e Touring Club Italiano hanno presentato le località marine e lacustri che hanno ottenuto le ambite 5 Vele, il riconoscimento per il mare e le acque di lago più belle e pul ...