Sbarca a Milano la prima edizione di Cocktail and Music Festival

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Arriva aladiandin programma dal 29 giugno al 1° luglio nella piazza al coperto più grande d’Europa, Piazza Citta di Lombardia dalle 12.00 all’1.00. Si riuniscono nella tre giorni tutte le eccellenze della mixology italiana ed internazionale per un evento imperdibile, dove troveranno spazio dai classici per l’aperitivo come negroni e americano aitropical come paloma o margarita ma anche l’immancabile spritz bar e la gintoneria, ad ognuno il suoandnasce dall’idea di Cristian Lodi di Milorde Marco Ramunno di Arte del Vino: “Da molti anni organizziamo eventi di vario tipo in Piazza Città ...