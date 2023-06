... accordo totale tra Roma e( GLI AGGIORNAMENTI ) 15.10 - Prima offerta della Lazio per ... Per l'esterno deldalla Turchia assicurano che il club rossonero sta trattando a cifre più ......medio - piccole del campionato L'attaccante neroverde non è l'unica cessione possibile del... Becão invece non rinnova e andrà al. Intanto i friulani stanno per chiudere per Lorenzo ......quali lo scouting azzurro starebbe lavorando per trovare un degno erede del gigante ex. ... L'immagine virale contro ilin tal senso è stato lo spot migliore in tal senso. Ragion per ...

Sassuolo, il Fenerbahce punta Muldur | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Tutte le news della giornata giallorossa in un clic Con il passare dei giorni, che vanno verso il concludersi del mese di giugno, si entra lentamente nel vivo del calciomercato. Proprio su tale fronte ...Inzaghi è in allarme per le offerte (al momento non accettate) per Barella e Brozovic, mentre in entrata il primo nome rimane quello di Frattesi. Inter e Juventus - come è ...