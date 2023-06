Sasso | “il progressismo negli ultimi 50 anni ha trascurato valori essenziali come merito | impegno e rispetto | ora si cambia”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In un'era in cui il ruolo dell'insegnante sembra esser stato declassato, la Lega si fa portavoce della necessità di restituire dignità e autorità alla scuola. La dichiarazione è del deputato della Lega Rossano, capogruppo in commissione Istruzione, durante il Question time rivolto al ministro dell'Istruzione Valditara. L'articolo .