Sarah Ferguson rivela | “Sono stata operata d’urgenza per un cancro al seno | non l’avrei mai scoperto se mia sorella non avesse insistito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Per favore, per favore, per favore”. Così inizia l’appello di, appenadial. “Per favore – insiste in un podcast appena realizzato – sottoponetevi ai controlli, fate gli screening, anche se non avete sintomi, anche se state bene”. E’ un appello a tutte le donne. Una diagnosi precoce può salvare la vita. Così“la Rossa”, il soprannome da sempre attribuito alla duchessa di York, ripercorre tutto quel che le è capitato nelle ultime settimane. A partire dalla sua reticenza nell’affrontare un controllo di routine. Non ne sentiva l’esigenza, non capiva perché farlo: non c’era nessuna avvisaglia. A metterla in guardia èla. “Era un lunedì, era una giornata calda, non avevo voglia di andare a Londra. ...