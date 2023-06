Santanchè | sì governo a odg su sanzioni a Visibilia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Roma, 28 giu (Adnkronos) - "Mi sembra giusto che ilfaccia la sua parte, hanno fatto bene, sono d'accordo". Così il ministro del Turismo, Daniela, ai cronisti nei pressi del Senato che le domandano del via libera dele della maggioranza all'ordine del giorno presentato dal Partito democratico alla Camera sue cassa integrazione per i dipendenti, chiedendo di sanzionare la società. "Verrò qui mercoledì, non avrò problemi", aggiunge la ministra. Fonti diprecisano tuttavia che "il parere favorevole sull'ordine del giorno al decreto lavoro presentato oggi alla Camera dall'onorevole del Pd Chiara Gribaudo si riferisce al merito del dispositivo, che impegna l'Esecutivo ad adottare ogni iniziativa utile per potenziare i controlli sull'utilizzo inappropriato della ...