Santanchè | sì governo a odg su sanzioni a Visibilia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Mi sembra giusto che ilfaccia la sua parte, hanno fatto bene, sono d'accordo". Così il ministro del Turismo, Daniela, ai cronisti nei pressi del Senato che le domandano del via ...

Della stessa categoria POLITICA Ilaccetta un odg del Pd contro Visibilia e Santanché. Ora dovrà perseguire chi ha preso la Cig Covid senza averne il diritto..., la quale deve venire a riferire anche alla Camera e non solo al Senato". Così la segretaria del Pd Elly Schlein , incontrando il circolo Pd di Bruxelles, a proposito dell' ok del......di stampa già smentite dalla diretta interessata ed è pacifico che non venga espresso alcun giudizio negativo sull'operato del ministro del Turismo, nei confronti del quale il...