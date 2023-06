Santanchè | Made in Italy vola alto grazie al “Leonardo Da Vinci”

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Un grande risultato per l’Aeroporto di Fiumicino ricevere per la quinta volta in sei anni il riconoscimento di miglior aeroporto d’Europa. Un segnale importante per l’Italia che testimonia la centralità e l’eccellenza delinfrutto dell’impegno e della professionalità di chi mette tutto sé stesso per offrire servizi sempre più efficienti presentando quindi al mondo l’Italia migliore. “I miei complimenti quindi ad ADR per il grande risultato. Questa mi sembra un’ottima opportunità per prepararsi a sfide importanti come la candidatura di Roma ad Expo2030, il Giubileo 2025 e a seguire le Olimpiadi Milano Cortina 2026”. Così in una nota la ministra del Turismo Daniela. (Uct/ Dire)