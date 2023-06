Santagada | via alle gare per la riqualificazione di 6 parchi cittadini

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sono in corso di pubblicazione le procedure di gara per l’affidamento dei lavori diche interesseranno sei importanti. Sono in corso di pubblicazione le procedure di gara per l’affidamento dei lavori diche interesseranno sei importanti: Parco Ciro Esposito a Scampia, Parco Viale del Poggio, Parco Fratelli De Filippo,

Napoli . 'Grazie al sindaco Manfredi e all'assessore, siamo pronti a restituire dignità a sei importanti aree verdi della città di Napoli. Finalmente a luglio si parte con le gare, entro l'ultimo trimestre del 2023 inizieranno lavori che sono ..."Con la pubblicazione delle gare per la riqualificazione di questi sei importanti parchi cittadini - ha dichiarato l'assessore- prosegue l'attività dell'Amministrazione volta al ...... Cosenza e all'igiene urbana,, sollecito una maggiore vigilanza da parte degli uffici a tanto preposti, affinché vicende come quelle riscontrate inMorghen non abbiano più a ripetersi, ...

Santagada: ‘Via alle gare per riqualificazione di 6 parchi Napoli’ ExPartibus

Finalmente sul verde pubblico una prospettiva concreta di riqualificazione e investimenti corposi. Si parte dalle periferie e non è mai un fatto banale: per sei parchi il Comune ci mette ...Giovedì 29 giugno alle 20.30 si riunirà il Consiglio comunale di Sant’Agata sul Santerno, nella prima seduta dall’alluvione. Il Consiglio si svolgerà nelle scuole medie di via Roma 6, dove è collocata ...