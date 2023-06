Sanità | Rubano FI | gestione della sanità disastrosa | “De Luca faccia esame di coscienza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“La situazionein Campania è drammatica. Negli ospedali c’è il caos più totale, non ci sono le barelle per i pazienti, le ambulanze sostano per ore e ore davanti ai pronto soccorso. Non ci sono medici, scappati in altre regioni o in strutture private, e molti reparti sono stati chiusi per carenza di personale. Il risultato? Liste di attesa senza fine e un’assistenza sanitaria sicuramente non degna di un Paese civile. Ringraziamo Dee la sua totale incapacità. Invece di incolpare un governo in carica da pochi mesi, Dedovrebbe ripercorrere con la mente la suae fare un bell’di. Un disastro sotto gli occhi di tutti, confermato dalla Corte dei Conti, ...