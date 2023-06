Samsung Galaxy A25 sembra tale e quale al predecessore a giudicare dai render leak

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Secondo le immagini appena trapelateA25identico al. Ecco come si presenta. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

I recenti render trapelati delA25 5G rivelano una somiglianza marcata con i modelli precedenti, confermando un design coerente per la gamma 2023., il gigante sudcoreano della tecnologia, sta attualmente ...Quello che vedete nelle immagini sparse in questo articolo potrebbe essere ilA25 5G, smartphone di fascia medio bassa appartenente già alla prossima generazione prevista per il 2024 (o al più presto fine 2023). A diffonderne le prime informazioni è il solito ...Inoltre, i render del device ci hanno mostrato che esso avrà un aspect ratio simile a quello diZ Fold 5 e dei bordi estremamente sottili attorno sia allo schermo interno che a quello ...

Samsung Galaxy S23, in arrivo il primo assaggio di Android 14 IlSoftware.it

Approfittate dell'offerta esclusiva su Amazon e portate a casa il Samsung Galaxy A53 5G a un prezzo incredibile.Quello che vedete nelle immagini sparse in questo articolo potrebbe essere il Samsung Galaxy A25 5G, smartphone di fascia medio bassa appartenente già alla prossima generazione prevista per il 2024 (o ...