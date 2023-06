Sampdoria | Pirlo si presenta in grande stile | “obiettivo Serie A”

Genova . Il nuovo proprietario dellaAndrea Radrizzani, assieme al socio Matteo Manfredi, al presidente Marco Lanna e al neo allenatore Andreahanno incontrato oggi nella sede di Regione Liguria il presidente Giovanni ...Commenta per primo Giornata di presentazioni per Andrea, nuovo allenatore della. Nella cornice di The Ocean Race, il neo blucerchiato ha toccato tanti temi nella sua prima conferenza stampa da tecnico doriano: 'Ringrazio il presidente e ...Conferenza stampa, il tecnico si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della: le sue parole Andrea, in conferenza stampa, parla così da nuovo allenatore della...

Pirlo si presenta: "Grande opportunità, come allenare una squadra di Serie A" Sky Sport

Nicola Legrottaglie è il nuovo head of performance della Sampdoria e nella conferenza odierna si è presentato anche lui. Ecco le sue parole: “Sono felice ed entusiasta di iniziare questa avventura con ...Il futuro di Fabio Quagliarella è ancora tutto da scrivere e neanche il neo tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo sa dare risposte più precise sulla bandiera doriana: "È un amico, abbiamo giocato ...