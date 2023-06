Samp | ecco Pirlo | 'Un onore essere qua | cresciuto con i miti doriani Lavoriamo per una squadra competitiva'

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Giornata di presentazioni per Andrea, nuovo allenatore delladoria. Nella cornice di The Ocean Race, il neo blucerchiato ha toccato...

, se a Bogliasco si aspettano conferenze stampa impetuose, siamo totalmente fuori strada. Ma in ... Probabile che i tifosi blucerchiati si accontentino di vedere unadi nuovo vincente e stop, ...... è Roberto D'Aversa che torna in panchina dopo l'ultima esperienza alla, terminata nel gennaio ...la situazione panchine CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ATALANTA GIAN PIERO GASPERINI (......centrocampista di Juve e Milan un "grande entusiasmo e la giusta esperienza per guidare lanel ... Da Gundogan a Kanté, da Koulibaly a Busquets, fino allo sbarco negli Usa di Messi:i colpi più ...

Pirlo, il ritorno: ecco cosa può dare alla Samp La Gazzetta dello Sport

E’ ufficialmente iniziata l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Sampdoria. Ecco le sue parole nella conferenza stampa: “Ringrazio il presidente e la proprietà che mi danno questa grande opp ...GEDI News Network S.p.A. Via Ernesto Lugaro n. 15 - 10126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. I diritti delle immagini ...