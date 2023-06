Samp | ecco Pirlo | ‘Un onore essere qua | cresciuto con i miti doriani Lavoriamo per una squadra competitiva’ | Altri campionati Italia

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) 2023-06-28 16:56:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Giornata di presentazioni per Andrea, nuovo allenatore delladoria. Nella cornice di The Ocean Race, il neo blucerchiato ha toccato tanti temi nella sua prima conferenza stampa da tecnico doriano: “Ringrazio il presidente e la proprietà che mi danno questa grande opportunità. È unpoter allenare ladoria. Ho grande voglia di ricominciare, è una grande opportunità per ripartire. Sonocon idelladello Scudetto. Un piacere poter rappresentare questa fantastica maglia. È una grande sfida per tutti. Abbiamo deciso di intraprendere questa avventura e siamo convinti di portarla avanti nel tempo raggiungendo gli obiettivi. È un’occasione per crescere per far vedere che siamo ...