Salvini | ' Se ti stronchi di canne | sniffi o t' impasticchi | la patente non la vedi più per tre anni'

Il commento del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, mentre illustrava il 27 giugno le novità contenute nel disegno di legge, appena approvato dal Consiglio dei ministri, che modifica il Codice della strada nelle parti più strettamente legate ......e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Se tidi canne, t'impasticchi o ti ubriachi e ti metti al volante, la patente non la vedi più per tre anni". Lo stesso Matteoche ...Obiettivo che sia norma entro l'autunno", dice il ministro delle Infrastrutture, Matteo, ... Quindi il messaggio molto chiaro è: se tidi canne o ti impasticchi, o sniffi a tempo perso ...

Il governo approva nuovo codice della strada, Salvini: Se ti stronchi ... Fanpage.it

Stretta del governo sulle regole: si va dalla sospensione della patente per chi guida sotto effetto di droga all'obbligo di casco per i monopattini.“Il messaggio è molto chiaro: se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e fino a tre anni non la ...