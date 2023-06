Salvini non sarà processato per Carola Rackete | il Senato nega l’autorizzazione a procedere Pd deve arrendersi

... Giuseppe Brindisi intervista il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo. Nel corso della serata, una pagina dedicata ai rincari estivi chepermetteranno a ...... ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e fino a tre annila rivedi più', ha specificatoin conferenza ...Tajani: "Rischiamo recessione" Bce e inflazione, ha ragione Lagarde oUna questione di ... Per quanto riguarda la riunione di settembre dell'Eurotower, Lagardesi sbilancia: "Siamo ...

Patente, Salvini non esclude un doppio esame per guidare auto potenti Il Messaggero - Motori

Hanno votato contro Pd, M5s, Avs, astenuta Iv e maggioranza a favore. Pd: “Parole di Salvini su Rackete sono insulti non opinioni” “Le parole espresse su Carola Rackete da Matteo Salvini sono insulti ...L’Aula del Senato salva il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini dal processo per diffamazione. I parlamentari hanno infatti votato per negare la richiesta di autorizzazione a procede ...