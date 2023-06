Salvini | La Bce? Se ne frega dei cittadini Figliuolo commissario? Con Giorgia ci pensavamo da tempo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) "Scelte pericolose e irresponsabili di un organismo che si chiama Banca Centrale Europea. Stanno danneggiato famiglie e imprese con gli interventi su mutui e conti correnti ma se neno e vanno avanti", dice il vicepresidente del Consiglio Matteoal Foglio, all'uscita da Palazzo Madama dove è in corso l'intervento della presidenteMeloni in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. È scontro con lada parte della maggioranza ecarica le parole: "È un rischio pagare la rata del mutuo tasso variabile a fine mese. Probabilmente Lagarde non ha questo problema come i grandi banchieri", aggiunge. "Noi stiamo lavorando per come allungare le scadenze per abbassare la rata, questa è economia: non combatti l'inflazione impedendo alla gente di andare a fare la spesa o di ...