Salute | 1 italiano su 3 ha giocato d' azzardo | dati preoccupanti tra ragazzi

...l'Ambulatorio lavora in costante collaborazione con lo Spazio Giovani del ServizioDonna, ...di ricerca sono derivate negli anni tre tesi di laurea in Ostetricia e varie pubblicazioni in...Insieme, i due stabilimenti sono riferimenti per lanon solo del nostro territorio ." " In ...portato poi al successo da un gruppo come l'Equipe 84 nel 1967 per diventare il manifesto...... "Giovanni Falcone è stato un magistratodi eccezionale coraggio e determinazione. La sua ... Una delle priorità per il nuovo anno sarà laMentale. Per questo motivo con la partnership ...

La salute mentale in Italia: il rapporto Headway Farmacia News

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Miranda Kerr lo ha selezionato, insieme a un olio per il viso e l ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...