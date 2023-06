Salerno | blitz dei Nas in un noto ristorante sushi del centro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Undeldiè stato chiuso a seguito dei controlli dei Nas. A rivelarlo il quotidiano Il Mattino. L’ispezione dei militari è durata diverse ore concentrandosi nelle cucine del locle, nel deposito e infine nel. Un furgoncino autorizzato dai carabinieri ha portato via dal deposito prodotti presumibilmente scaduti e in cattivo stato di conservazione. I militari hanno poi riscontrato cattive condizioni igienico sanitarie tanto che i titolari delsono stati costretti a chiudere le porte del locale ai primi clienti che erano giunti già a partire dal mattino. Resta da stabilire quali provvedimenti saranno adottati nei confronti dei gestori dele quanti saranno i giorni di chiusura. Segui ZON.IT su Google ...

Probabilmente erano stati anche segnalati ai militari del Nucleo Antisofisticazioni diche ha fatto scattare nella giornata di ieri il. Ci sono volute un paio di ore per portare via i .... 'L'acqua pubblica in Campania è in pericolo. La maggioranza di De Luca ha dimostrato, per ... Con questola giunta sceglie di avere le mani libere su un tema che interesserà il futuro ...La comunità del comune in provincia diè rimasta profondamente sconfortata dalla tragica notizia. Per il giorno dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino. Bimba di 7 anni morta di ...

Salerno, i Nas chiudono ristorante Sushi in pieno centro ilmattino.it

Un ristorante sushi del centro di Salerno è stato chiuso a seguito dei controlli dei Nas. A rivelarlo il quotidiano Il Mattino. L'ispezione dei militari è ...StampaE’ stato chiuso, dopo l’ispezione dei carabinieri dei Nas di Salerno, un noto ristorante di Sushi in pieno centro cittadino. I controlli – come riporta il quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola ...