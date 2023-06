(Di mercoledì 28 giugno 2023) La, dopo il mancato riscatto dei giorni scorsi, resta insullantus per Hans. Il centrocampista...

Commenta per primo La, dopo il mancato riscatto dei giorni scorsi, resta insulla Juventus per Hans Nicolussi Caviglia . Il centrocampista aveva un diritto di riscatto fissato a 8 milioni, cifra che il ...Ilè alto, c'è il coraggio nell'affrontare i duelli, la fisicità a centrocampo è un ... L'attacco vede nomi di nostra conoscenza come Emil Ceide (Sassuolo) o Erik Botheim (). Poi c'è ...Su Dovbyk è fortissimo ildella Lazio, che cerca un vice Immobile. Piace sempre Piroe, ma lo Swansea vuole cash, almeno 10 milioni.sulle tracce anche dell'attaccante classe 2003 ...

Salernitana, pressing su Nicolussi Caviglia: le richieste della Juve Calciomercato.com

La somma fa il totale: i granata hanno speso 18 milioni di euro per i riscatti di Pirola e Dia e per il rinnovo di Ochoa. Poi c'è il monte ingaggi da sostenere e il primo luglio la spesa complessiva d ..."Biennale per il portiere. Pressing sulla punta Samp", titola il Quotidiano Sportivo. Il numero uno era con Nesta a Frosinone..