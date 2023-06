Saldi estivi | si parte il 6 luglio E scattano le nuove regole | «La stagione un banco di prova»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) COMMERCIO. Paletti sugli sconti e più trasparenza nelle vendite online. Ascom: «Tutela per clienti e commercio tradizionale».

La stagione dei saldi rappresenta per gli italiani l'appuntamento per gli acquisti per rinnovare il guardaroba invernale. Con il dilagare delle vendite online, tra l'altro, i saldi sono arrivati anche sugli e-commerce. Un approfondimento necessario anche perché il prossimo 6 luglio partiranno i saldi. I cambiamenti interessano tutto il commercio al dettaglio, ad eccezione della vendita di prodotti agricoli.

Inizio saldi estivi 2023, il calendario regione per regione Sky Tg24

I saldi estivi sono alle porte, ecco il vademecum, sempre attuale, per evitare fregature e per risparmiare veramente sugli acquisti.Ci siamo quasi, a luglio arrivano i tanto attesi saldi estivi 2023 e potremo approfittare degli sconti per dare una rinfrescata al nostro guardaroba. Diversamente da quanto stabilito negli anni passat ...