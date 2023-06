Salario minimo | opposizioni in piazza con ‘Ci vuole un Reddito’ | “Chiuderemo nelle prossime ore testo unitario | sarà compromesso al rialzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In attesa dell’approvazione finale del Decreto lavoro, prevista a Montecitorio dopo il via libera già ottenuto dal governo Meloni sulla fiducia, le associazioni, i sindacati e le diverse realtà che hanno partecipato alla campagna “Ciun reddito“ sono tornate a contestare il provvedimento al Pantheon, a Roma. Presenti anche parlamentari di opposizione, del Partito democratico e di Alleanza Verdi Sinistra (assente il Movimento 5 stelle, che comunque ha aderito e appoggia l’iniziativa, rimasto in Aula alla Camera per le comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo, ndr), per ribadire il sostegno alle associazioni. Le stesse forze hanno confermato l’accelerazione sul tavolo (con dentro Azione di Carlo Calenda, M5s, dem e Avs) che dovrà permettere l’adozione di uncondiviso dellesul ...