Rugby | Italia | Quesada “È un’Italia giovane e possiamo fare bene”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Siederà sulla panchina dell’delalla fine dei prossimi Mondiali, quando finirà l’avventura di Kieran Crowley con gli azzurri. Per Gonzalouna sfida difficile, ma anche stimolante, come ha raccontato sulle pagine de L’Equipe. “Ho ricevuto alcune proposte, compresa quella dell’. I primi contatti risalgono a febbraio, ma gli incontri concreti sono iniziati dopo il Sei Nazioni. Decisivo è stato il presidente Marzio Innocenti. Ero convinto dal suo progetto e dalla sua visione. Ho capito che condividevamo gli stessi valori e la stessa idea di. Ho sentito molta fiducia e le sue parole mi hanno toccato. So che l’è la 14esima nazione al mondo e che la maggior parte dei nazionali gioca in due squadre ma c’è una buona generazione. La sfida è bella. ...

.... Quella odierna è l'occasione per rendere l'opportuno ringraziamento, solo per citare alcuni dei gruppi che hanno aiutato l'ippodromo e il suo compendio, agli Ultras della Curva Mare, al...... vincendoli, come Mister Veneto e Volto più bello d'. Ha anche ottenuto la corona di Mister ... Marco Boscolo Nale non possiede tatuaggi e ha una forte passione per il fitness e il. Ha anche ...... nuoto, pallacanestro, pesca sportiva, pugilato, scherma, sport equestri e invernali,, tennis,...Sport Alessandra Bianchi " Parliamo di atleti e squadre che promuovono il nome di Genova in, ...

Rugby - World Rugby U20 Championship 2023: le formazioni di Italia e Sudafrica OnRugby

Dopo la sconfitta contro l’Argentina, arriva l’importante sfida per l’Italia contro il Sud Africa padrone di casa ...Contemporaneo, aggressivo, più comprensibile e attrattivo, soprattutto per le giovani generazioni. Le Zebre Parma presentano il nuovo logo del club che accompagnerà la franchigia della Federazione Ita ...