Rovigo | la prof colpita da pallini non ferma la causa contro gli studenti | «Non hanno ancora capito | chiederò i danni»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Chiederà un risarcimento perd’immagine e morali laessoressa Maria Cristina Finatti, la docente dell’Istituto Viola Marchesini di, dove alcuni, lo scorso novembre le spararonodi gomma, facendosi riprendere per di più con il cellulare, ferendola alla testa e a un occhio. È quanto riferito all’Ansa dal legale della docente, Nicola Rubiero, che ha chiarito: «Alla base dell’azione legale ci sono argomentazioni in punta di diritto». Nella giornata di ieri, Il Consiglio di classe dell’Istituto si è riunito e ha stabilito che i voti in condotta deglisono abbassati a un 7 e a tre 6. In particolare, allo studente che aveva preso 9 in condotta è stato attribuito un 7 mentre agli altri che avevano avuto 8 in condotta,avuto il ...