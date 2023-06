Rottamazione Cartelle quater | mancano pochissimi giorni per aderire

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Restano pochidi tempo peralla: la scadenza entro la quale è possibile presentare l’istanza è il 30 giugno. La scadenza non riguarda le zone colpite dall’alluvione, ovvero certi comuni dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche. Per queste zone la scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2023. Per il resto dell’Italia la scadenza fissata peralladelleesattorialiè fissata al 30 giugno 2023. Occhio a questa data. Scopriamo chi sono i beneficiari della pace fiscale e comeallaagevolata delleesattoriali....

Presentazione delle domande di '' delleal rush finale. La scadenza è fissata dalla legge al prossimo 30 giugno, termine entro il quale è ancora possibile aderire alla Definizione agevolata. Le richieste possono ...Ok del consiglio comunale a tre opere pubbliche alladelleesattoriali e tre opere pubbliche. Approvate tre opere importanti riguardanti Via Sarno - Striano, Lavorate ed Episcopio. Via libera alladelle...La scadenza è fissata a venerdì 30 giugno. Ecco come fare

Rottamazione cartelle, ultimi giorni per presentare la domanda LA NAZIONE

Si è svolto, ieri, a Sarno, il consiglio comunale che, prima di tutto, ha votato all'unanimità la surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Agovino: al suo posto è subentrato Antonio Mancuso, sec ...Presentazione delle domande di «rottamazione» delle cartelle al rush finale. La scadenza è fissata dalla legge al prossimo 30 ...