Roma | Via dei Fori Imperiali isola pedonale il 29 giugno e il 2 luglio | bus deviati | la viabilità modificata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Due giornate in cui Via deidiventeràe dunque sarà chiusa al traffico. E’ questo quanto reso noto dal Campidoglio per le giornate di domani, 292023 (festa dei Santi Pietro e Paolo), e per quella di domenica 22023. Cambierà pertanto lasoprattutto per ciò che concerne il trasporto pubblico locale. Ecco dunque tutte le modifiche in merito. TPL modificato con Via dei, i nuovi percorsi Giovedì 29e domenica 2, giornate festive, via deisarà pertanto. In ...