Roma | Scamacca e il patto con Tiago Pinto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laè alla ricerca di un attaccante e Gianlucaha dato la sua parola ache ora dovrà cercare di convincere il West Ham Laè alla ricerca di un attaccante e Gianlucaha dato la sua parola ache ora dovrà cercare di convincere il West Ham. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante vorrebbe tornare in giallorosso ma non chiude totalmente le porte al Milan. Resta da capire se lariuscirà a convincere gli inglesi a cedere il giocatore.

4 É corsa a due trae Milan per. Secondo Sky, l'attaccante darebbe la priorità al ritorno in giallorosso ma non esclude i rossoneri.preferisce lache lavora anche a un ex talento del Sassuolo, si tratta di Gianluca. L'attaccante del West Ham ha dato priorità al ritorno in giallorosso dopo il patto ...Molto dipenderà da come andranno i dialoghi col West Ham, e da chi, trae Milan , riuscirà a trovare un compromesso per l'accordo.vuole sicuramente rispettare il patto fatto con Tiago ...

Il direttore Pinto prova a mettere a segno un doppio, importante acquisto per rinforzare la rosa di Mourinho. La Roma insiste per Davide Frattesi, ma intanto ha trovato l'accordo col Sassuolo per le c ...Il Milan ha riavviato i contatti per un colpo di mercato che già in passato ha rappresentato una possibilità: ecco di chi si tratta.