Roma | ragazza uccisa a coltellate | il corpo in un carrello della spesa a Primavalle «Un giovane portato in Questura»

Unadi 17 anni è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi a. Il cadavere era in un carrello della spesa accanto ad alcuni cassonetti Ama in via Borgia zona Primavalle nella Capitale. La ...E' una minorenne romana latrovata morta in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell'immondizia a Primavalle. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli minore di 18 anni, che ...La segnalazione parla chiaro: accanto a un cassonetto della spazzatura, dentro un carrello della spesa, c'e' il cadavere di unamolto giovane. Potrebbe essere stata uccisa a coltellate. Viene ...

Orrore a Roma: trovata ragazza morta in un sacco della spazzatura Il Corriere della Città

Giallo a Primavalle: il corpo di una donna è stato trovato dentro un carrello della spesa nel pomeriggio di oggi. La vittima sarebbe una minore di origini straniere. Uccisa con ...E' una minorenne romana la ragazza trovata morta in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell'immondizia a Primavalle. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli ...