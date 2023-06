Roma Primavalle Michelle Maria Causo | 17enne uccisa a coltellate Il corpo lasciato in un sacco dentro un carrello vicino ai cassonetti dell’immondizia Fermato un coetaneo

...Michelle Maria Causo il cadavere rinvenuto nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno dentro un carrello da supermercato lasciato accanto a un cassonetto a, quartiere a nord - ovest di. L'...La 16enne uccisa e abbandonata in un carrello della spesa accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, ain zona, si chiamava Michelle Maria Causo . A chiamare il 118 , da cui poi è arrivata la chiamata ai poliziotti, è stato nel pomeriggio di mercoledì un passante che, al centralinista ...... in zona. Frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, a poca distanza da dove è stato trovato il corpo. "Michelle era una ragazza intelligente, un po' agitata, ma qui in ...

Roma, cadavere in cassonetto a Primavalle sarebbe di una minorenne. Ragazzino visto uscire da un palazzo con ...

Un passante ha avvisato il 112 dopo aver visto il ragazzo che spingeva il carrello verso i rifiuti: sopra c'era una grande busta nera da cui gocciolava sangue. Interrogato a lungo in Questura il ragaz ...ROMA. Un ragazzo che spinge un carrello della spesa dal quale continua a grondare sangue sulla strada. No, non è una scena pulp di un film dell’orrore, ma l’immagine reale che un uomo si è trovato ...