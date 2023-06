Roma | minorenne uccisa a coltellate | il corpo in un carrello della spesa a Primavalle «Un giovane portato in Questura»

Per ora resta un mistero. Senza indizi. E' tardo pomeriggio quando gli agenti della della Squadra Mobile del quartiere romano di Primavalle vengono chiamati in via Stefano Borgia. La segnalazione ...... il figlio di Ilona Staller, in arte Cicciolina, non potrà più risiedere nel comune di. A ... il 30enne ha aggiunto: "Mia madre mi ha già denunciato e ho avuto un altro processo danel ...... fermato dagli agenti all'interno di un bar sotto casa, in zona Cassia a. Dalla successiva ... ha spiegato: 'Mia madre mi ha già denunciato e ho avuto un altro processo danel 2010 e sono ...

Il cadavere di una minorenne trovato a Roma in un carrello accanto ai rifiuti RaiNews

Giallo a Primavalle: il corpo di una donna è stato trovato dentro un carrello della spesa nel pomeriggio di oggi. La vittima sarebbe una minore di origini straniere. Uccisa con ...E' una minorenne romana la ragazza trovata morta in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell'immondizia a Primavalle. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli ...