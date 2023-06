Roma – “Le sono cadute delle monetine” e rubano la borsa

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bisogna riconoscere che ai ladri non manca certo la fantasia nell’inventare nuovi modi di rubare gli averi a chi gli capita a tiro. Una novità è stata più volte segnalata negli ultimi tempi a, secondo quanto riferisce Il Messaggero. Vittime, le donne clienti dei supermercati. I ladri si mettono di guardia nei parcheggi vicino ai supermercati. Quando individuano la possibile vittima, la avvicinano mentre questa sta entrando nella sua auto. “Signora, le” le dicono mostrando gli spiccioli che loro stessi hanno gettato a terra vicino all’auto. La signora esce dall’auto per raccogliere lee, più veloci di Speedy Gonzales, i ladri arraffano ladella donna posata sul sedile e fuggono velocemente.

... i depositi delle famiglie che a marzo del 2022 ammontavano a 4.850,7 milioni, un anno dopo... Nel resto del Lazio,si piazza 71esima con una riduzione dei depositi pari a 810,1 milioni e un ...... prima tappa del tour nazionale dell'Atletico Madrid che toccherà anche, Fasano in provincia ...trovato ragazzi con molta energia e abbiamo spiegato loro che quella forza e determinazionela ...... proprio come quello dei ragazzi che con i loro volti sorridentiaccorsi a liberare la Romagna ... Rettrice Università di Firenze; Luigino Bruni, Professore di Economia all'Università Lumsa di...

Roma non è stata costruita per il clima di oggi. Siamo ancora in ... National Geographic Italia

ROMA – Scossa di terremoto avvertita in Toscana alle 12.19. Secondo quanto comunicato dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 3.7 con localizzazione a qu ...Roma, 28 giu. (askanews) - "Roma è nel caos, peggio di quando Nerone l'ha incendiata. Gli (aspiranti) utenti delle metro e della Roma-Lido rimangono a piedi ...