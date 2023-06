Roma | “L’abbandono è come uccidono i vigliacchi” | via alla campagna di sensibilizzazione del Campidoglio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Un messaggio forte e chiaro, pensato per raccontare e contrastare un fenomeno che ha numeri impressionanti, con oltre 50 mila cani e circa 80 mila gatti abbandonati in media ogni anno in Italia. Un reato per il quale il Codice penale dispone l’arresto fino a un anno e sanzioni da 1.000 a 10.000 euro. Prende il via oggi laanti abbandono del Comune di: a presentarla il Sindaco diRoberto Gualtieri e l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Alfonsi,presenza di Licia Colò testimonial d’eccezione che ne ha scelto personalmente lo slogan: “”. Laanti abbandono del Comune diLaanti abbandono che prende ...