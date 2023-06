...presenza di rappresentanti della AS, il dott. Francesco Pastorella e altri, di grandi campioni del passato come l'indimenticabile Roberto Pruzzo, il bomber, e il terzino di spinta Luigi. ...Francesco" Modena - Vice Comandante Provinciale Carabinieri di Modena Uff. Giuliocesare ... Anche perché il sole, sul cemento e sul selciato di piazza, picchia forte. Per tutti. Come ......presenza di rappresentanti della AS, il dott. Francesco Pastorella e altri, di grandi campioni del passato come l'indimenticabile Roberto Pruzzo, il bomber, e il terzino di spinta Luigi. ...

Roma, Garzya: “N’Dicka e Aouar Sono dei buoni giocatori” Pianeta Milan

Nel corso di 'Piazza Affari' su Tmw Radio, è intervenuto Luigi Garzya, ex calciatore tra le altre di Lecce e Roma. Che idea si è fatto dei nostri giovani impegnati nell’Europeo U21“Stiamo dimostrando ...Nel corso di 'Piazza Affari' su Tmw Radio, è intervenuto Luigi Garzya, ex calciatore tra le altre di Lecce e Roma. TuttoNapoli.net Ascolta l'audio Piazza Affari con Cristiano Cesarini e Lucio Marinucc ...