Roma è coperta di rifiuti | ma Gualtieri rinvia ancora

Proclami, annunci, promesse. Gualtieri non si smentisce e rifila ai romani la bella favola con lieto fine: "Per il Giubileo del 2025 o comunque per la fine del mio mandato nel 2026 Roma sarà pulitissima", ha detto ieri mattina su Rai Tre intervenendo alla trasmissione Agorà. L'ennesima dichiarazione d'intenti, l'ennesima pacca sulla spalla che i romani, almeno a quelli che non hanno memoria breve, non sono disposti ad accettare. In molti si ricorderanno del grande annuncio di inizio mandato, che risale ormai a più di un anno e mezzo fa, quando il neo eletto prometteva una Capitale pulita entro le festività natalizie (del 2021!), grazie a un piano di pulizia straordinaria della città e a un investimento di 40 milioni di euro. Verrebbe da chiedersi che fine abbiano fatto tutti quei soldi visto

Gualtieri non si smentisce e rifila ai romani la bella favola con lieto fine: "Per il Giubileo del 2025 o comunque per la fine del mio mandato nel 2026 Roma sarà pulitissima".