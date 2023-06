Ila distanza con Maya è affascinante. La sua gestione è regolare, forse scolastica a volte. ... Le è mancata un po' di incisività ma più di una volta si è portata a spasso la difesa della. ...Continua ila distanza sul mercato tra lae il Milan. Dopo la sfida per Ndicka, vinta dai giallorossi, adesso i rossoneri hanno messo gli occhi su Scamacca . La squadra di Pioli è a caccia di un ...Ha prevalso la via delin campo aperto. Una scelta più netta, certo. E più conseguente con ... Per 24 ore, tra Arcore e, un irritatissimo Berlusconi è rimasto a rimuginare su quelle parole. "...

Calciomercato Roma, duello con il Milan per Scamacca. Icardi proposto ai giallorossi Roma Giallorossa

É corsa a due tra Roma e Milan per Scamacca. Secondo Sky, l’attaccante darebbe la priorità al ritorno in giallorosso ma non esclude i rossoneri.I giallorossi non mollano il centrocampista e sono pronti a sfidare Milan e Inter. Su Scamacca ci sono anche i rossoneri, ma la priorità dell'attaccante è tornare alla Roma: bisognerà trovare l'intesa ...