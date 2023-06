Roma | Cicciolina fa arrestare il figlio | Mi ha minacciata con un taser

(Di mercoledì 28 giugno 2023) commenta Ilona Staller , in arte, dopo essere statadalcon un, lo ha denunciato e fatto. Nel procedimento per direttissima il tribunale ha disposto per ...

. Divieto di dimora nel Comune diper Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, alias "": è la misura decisa dal tribunale dial termine dell'udienza per direttissima che si è svolta oggi a piazzale Clodio. L'uomo, trentenne, è stato arrestato ieri dai carabinieri della ...Divieto di dimora nel Comune diper Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller, alias '': è la misura decisa dal tribunale dial termine dell'udienza per direttissima che si è svolta oggi a piazzale Clodio. L'uomo, trentenne, è stato arrestato ieri dai carabinieri della ...commenta Ilona Staller , in arte, dopo essere stata minacciata dal figlio con un taser , lo ha denunciato e fatto ...ha disposto per Ludwig Koons il divieto di dimora nel Comune di. Il ...

Roma, Ilona Staller fa arrestare il figlio Ludwig Koons: «Mi ha minacciata con un taser» Corriere Roma

L’ex pornostar Cicciolina: mi faceva continue richieste di denaro. Il trentenne: “Abbiamo battibecchi, ma mai minacce. Non sapevo che il taser fosse illegale” ...Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha denunciato e fatto arrestare il figlio ... è stato arrestato. Il tribunale di Roma, inoltre, ha stabilito il divieto di dimora nella capitale per il 30enne.