Roma | chi era la 16enne uccisa a Primavalle

(Di mercoledì 28 giugno 2023) (Adnkronos) – Si chiamava Michelle Maria Causo latrovata morta oggi pomeriggio in un carrello abbandonato accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, in zona. Frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, a poca distanza da dove è stato trovato il corpo. "Michelle era una ragazza intelligente, un po' agitata, ma qui in questo quartiere difficile è facile", racconta all’Adnkronos un ragazzo, compagno di scuola della giovane. "Andavamo insieme al liceo psicopedagogico Gassman, qui dietro", aggiunge. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Michelle era una ragazza intelligente, un po' agitata, ma qui in questo quartiere difficile è facile

