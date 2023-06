Roma | cadavere di una donna in un cassonetto a Primavalle I testimoni | Abbiamo visto un uomo lasciare il corpo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nel quartiereno di, in via Stefano Borgia, ildi unaè stato rinvenuto dentro un sacco di plastica infilato in un carrello e abbandonato accanto ad un. Gli inquirenti seguono, chiaramente, la pista dell’omicidio, mentre la stessa identità dellaresta u

di donna trovato in un carrello accanto a un cassonetto a Primavalle Choc a: ildi una donna è stato trovato alle 16 di oggi in un carrello da supermercato lasciato accanto a un cassonetto in via Stefano Borgia, a Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra ...Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia, nella zona nord - ovest di. A notare il corpo della donna sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero avvertito subito la polizia ...Il, probabilmente di una donna, è stato trovato alle 16 di oggi in un cassonetto in via Stefano Borgia, a Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile e della Scientifica oltre ai ...

Roma, il cadavere di una donna trovato in un cassonetto TGCOM

Il cadavere di una donna è stato scoperto questo pomeriggio a Roma, in un carrello della spesa vicino a un cassonetto dell'immondizia (e non all'interno, come si era appreso in un primo momento). Si ...Macabra scoperta oggi pomeriggio nel quartiere Primavalle di Roma, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna in un cassonetto.