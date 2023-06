Roma | cadavere di una 17enne accanto a un cassonetto | fermato un minore

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ildi Maria Michelle Causo,na, è stato scoperto questo pomeriggio a, all'interno di un carrelloa undell'immondizia. Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia, nel quartiere Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato locale e la scientifica per i rilevi. Al vaglio degli agenti c'è la posizione di un ragazzo straniero, anch'eglinne, che sarebbe il principale sospettato. A chiamare il 112 un cittadino, che avrebbe visto il giovane portare fuori da un condominio un carrello con un sacco della spazzatura all'interno, dal quale sgocciolava del sangue. Dalle prime informazioni, sembra che la ragazza sia stata accoltellata. Il caso "Ho visto quel ragazzo scendere ...

...ilper un centinaio di metri in strada nascondendolo all'interno di un sacco della spazzatura a sua volta messo in un carrello della spesa. È orrore nel quartiere di Primavalle adopo ...Ildi una giovane donna è stato ritrovato in un carrello della spesa nei pressi di un ... in via Stefano Borgia a Primavalle, periferia nord - ovest di. Sul corpo ferite da arma da taglio. ...Giallo a Primavalle : il corpo di una ragazza è stato trovato dentro un carrello della spesa nel pomeriggio di oggi. La vittima sarebbe una 16enne italiana, Michelle Maria Causo. Uccisa con diverse ...

Il cadavere di una minorenne trovato a Roma in un carrello accanto ai rifiuti RaiNews

Il cadavere di una donna è stato scoperto questo pomeriggio a Roma in un carrello della spesa che si trovava accanto ad un cassonetto dell'immondizia. Si tratterebbe del corpo di una ...Una ragazzina uccisa a coltellate da un suo coetaneo, che poi ha trasportato il cadavere per un centinaio di metri in strada nascondendolo all'interno di ...