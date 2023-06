Roma | cadavere di donna trovato in un carrello accanto a un cassonetto dell' immondizia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ildi unaè stato scoperto questo pomeriggio a, all'interno di una un. Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia, nel quartiere Primavalle. Sul posto gli agentia Squadra Mobile, i colleghi del commissariato locale e la scientifica per i rilevi. Il precedente del Ferragosto 2017 La scoperta riporta la memoria al Ferragosto di sei anni fa, quando in un contenitore Ama in via Maresciallo Pilsudsky, ai Parioli, vennero trovate le gambe di Nicoletta Diotallevi legate con del nastro da pacchi. A uccidere lae a liberarsi del corpo a pezzi era stato il fratello 62enne con il quale viveva.

