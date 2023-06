Roma | accuse ad arbitro Chiffi | per Mourinho 10 giorni di squalifica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La decisione del Tribunale Federale Nazionale: il tecnico giallorosso dovrà pagare anche un'ammenda di 50.000 euro. La società multata per la stessa cifra Il Tribunale Federale Nazionale (Tfn), presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico dellaJosécon un’ammenda di 50.000 euro e 10dida scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza.era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’Danieleal termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e. Il Tfn ha disposto un’ammenda di 50.000 euro anche per la, deferita a titolo di responsabilità oggettiva. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

Mourinho era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell'arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e. Il Tfn ha disposto un'...

