Rodeo | il film di Lola Quivoron in anteprima gratuita con ScreenWorld

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Preparatevi a una scarica di velocità, a vivere una corsa in moto esplosive e provare un brivido di adrenalina, perfetto per raffreddare questa calda afa estiva. Sta per arrivare nelle sale cinematografiche d’Italia unfrancese diretto dache è un inno al movimento.arriverà nei cinema d’Italia dal 6 luglio, ma con, in collaborazione con I Wonder Pictures, avete la possibilità di vederlo inin pochi semplici passi. Per partecipare a una di queste proiezioni speciali, da oggi fino al 4 luglio vi basterà cliccare su questo link, procedere con la registrazione seguendo tutte le semplici istruzioni a schermo e ricevere così un invito per due persone alle anteprime deldel 5 ...

Abbiamo a disposizione per i nostri lettori alcuni biglietti per le anteprime di, ildi Lola Quivoron in arrivo nelle nostre sale il 6 ...E ancora l'appena uscito Houria, Silent Land, La folle vita, 99 lune,, Animali selvatici, l'... Tutti poveri straordinari miticimessi sull'altare dell'estate per finire ingiustamente ...Lo stile di Nicole Kidman guarda le foto Leggi anche › Giorgio Armani torna aDrive, ... Un abito a fiori per tuffarsi nell'estate come in unvintage Già nei primissimi anni '90 ...

Vi regaliamo i biglietti per le anteprime di Rodeo ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Consummate character actor who came close to stardom in the 70s with roles in Apocalypse Now, The Conversation and The Rose ...Un seminario residenziale dal 28 luglio – 6 agosto 2023: lezioni, visioni e discussioni collettive di opere filmiche.