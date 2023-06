Rizzi nuovo vicecapo della Polizia e le altre nomine del Cdm

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il prefetto Vittorioha assunto le funzioni vicarie didi Stato e vicedirettore generale Dipartimentopubblica sicurezza del ministero dell’Interno. La nomina è stata deliberata ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Da un mese e mezzo ladi Stato ha uncapo: si tratta di Vittorio Pisani, che era vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (Aisi), ruolo per il quale si stava facendo anche il nome dello stesso. Quest’ultimo prende il posto di Maria Luisa Pellizzari, che è stata la prima donna a ricoprire l’incarico e che è stata nominata come commissario straordinario del governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse ...