Rivolta Wagner e Prigozhin | Putin avvia le ‘purghe’ in Russia | “Arrestato Surovikin”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Intanto il presidente russo torna a ostentare sicurezza dopo il tentato golpe dei mercenari: "Mai avuto dubbi su sostegno del popolo" Il generale Sergei, il capo di Stato Maggiore Valery Gerasimov esautorato: Vladimir, secondo news diffuse da media e blogger militari, hato leai vertici delle forze armate delladopo la marcia delladi Yevgheny, arrivata a quasi 200 km da Mosca prima di fermarsi, senza un reale intervento dell’esercito regolare. E intanto, in Daghestan per un incontro con il presidente Sergey Melikov,torna a ostentare sicurezza concedendosi agli ammiratori, tra strette di mano, baci e selfie, assicurando di non aver “mai avuto dubbi” sul sostegno ...

Intanto un' indiscrezione del Wall Street Journal ha rivelato che il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, aveva pianificato di catturare i leader militari russi. Insomma il capo della Wagner non avrebbe mai lanciato la sua rivolta se non avesse creduto che altri in posizioni di potere sarebbero venuti in suo aiuto. E i sospetti sono caduti sul generale Sergei Surovikin.

Mentre Prigozhin si trova in Bielorussia gli esperti si chiedono cosa accadrà alla sua milizia e soprattutto a lui. Alta tensione al Cremlino.