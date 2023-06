Rissa al bar | ferisce il rivale col vetro del bicchiere sfiorandogli la giugulare

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sorisole. È andata di lusso, assicurano i ben informati. Quel taglio al collo, vicinissimo alla vena, poteva arrecare danni irreversibili a un uomo di 38 anni, ferito con undisabato notte da un compaesano a Sorisole, in un bar di piazzale Alpini. La discussione con il 43enne è scoppiata per futili motivi ed è presto degenerata in, complice la quantità di alcol non indifferente assunta dai due. L’uomo con la ferita al collo – colpito in pieno volto dal, rotto nell’impatto – è stato ricoverato con 20 giorni di prognosi all’ospedale Gavazzeni di Bergamo. L’altro è stato identificato dai carabinieri e denunciato a piede libero per lesioni.