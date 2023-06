Riscoprire l’Oltrepò

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È uno dei luoghi enologici italiani più belli, e più produttivi, ma allo stesso tempo è uno dei posti meno glamour che possiamo immaginare. Celebre forse più per i salumi che per i vini, è invece un bacino potenziale di grandi bottiglie, a due passi (veri!) da Milano. Sottovalutato, sottostimato, decisamente poco conosciuto e un po’ bistrattato,Pavese è invece un luogo da scoprire, enologicamente e non solo. Qui in tempi non sospetti il più grande divulgatore del territorio e del vino, Luigi Veronelli e uno dei più attivi creatori della fama della Barbera al mondo, Giacomo Bologna, hanno convinto Enrico Braggiotti, il nonno di Francesca Seralvo, attuale donna del vino di Tenuta Mazzolino, che era alla Francia che si doveva guardare. E quest’uomo solido e focalizzato, visionario e speciale, così fece, senza farsi sedurre dalle campane dell’epoca, che volevano ...