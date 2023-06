Rimini si accende di stelle | parata di VIP al party di “Chi”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Al Chiaro di luna”, l’evento vip organizzato da Alfonso Signorini e dal settimanale “Chi” per dare il benvenuto alla bella stagione. Ecco le celebrities e i volti noti presenti Al via oggi mercoledì 26 Giugno, sulle splendide coste della città di, “Al Chiaro di Luna”, l’evento mondano organizzato da Alfonso Signorini e dal settimanale “Chi” per dare il benvenuto alla bella stagione. Il gioco di parole svela immediatamente il tema dell’esclusivo evento in cui non mancano celebrities e volti noti del panorama mediatico nazionale. Tra i vip presenti, anche Milly Carlucci, Simona Ventura, Paola Barale e alcune delle coppie più amate degli ultimi anni come Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Alessandro Basciano e Sophie Codegoni insieme alla figlia Celine. Non mancano i protagonisti del Grande Fratello VIP e dell’isola dei Famosi, come Alberto De Pisis e la ...