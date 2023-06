Riforma Pensioni 2023 | spunta quota 41 per tutti ma c’è un malus | ok quota 103

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’incontro tra la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil sembra non aver prodotto progressi significativi. Il dibattito sulladelleè stato respinto sia dal leader della Cgil, Maurizio Landini, che lo ha definito “un incontro inutile”, sia dal segretario Uil, Pierpaolo Bombardieri, il quale ha riassunto la riunione come un susseguirsi di “affermazioni di principio” che non sono di alcuna utilità pratica.ultimissime novità oggi:103 e non solo Ladel sistema previdenziale rimane un dossier cruciale per la coalizione di governo. Senza soluzioni concrete per superare la cosiddetta “103” e ...

Quel governo, che durò solo sette mesi, oltre a tentare un prima grandedelle(abbandonata poi temporaneamente e realizzata solo dal successivo governo Dini) presentò una legge di ...Non ci saranno le risorse per confermare il taglio del cuneo fiscale anche per il 2024 e per ladelle, tant'è che nell'incontro con i sindacati il ministro Marina Elvira Calderone ...Il confronto tra il governo e i sindacati sulladel sistema previdenziale proseguirà nelle prossime settimane per concludersi a settembre ... Da un lato nel 2022 la spesa per- come ...

Riforma pensioni, il governo lavora su Quota 41 per tutti: come potrebbe funzionare Sky Tg24

Dopo un’impronta iniziale, il partito di Silvio Berlusconi fu meno liberale e più vicino alla Dc. Per questo molti dei calcoli politici che vengono fatti oggi ...Il dibattito sulla riforma delle pensioni 2023 continua, spunta quota 41 per tutti, ma attenzione c'è una fregatura sul metodo contributivo ...